Gevaarlijkste vogel ter wereld doodt eigenaar in Florida

In Florida is een man gedood door 's werelds gevaarlijkste vogel, de casuarius. Dat melden plaatselijke media. De casuarius is een vleugelloze vogel die tot 1,7 meter groot kan worden. De vogel komt onder andere voor in het regenwoud van Australië en in Nieuw-Guinea.

De eigenaar van het dier, een fokker, kwam vrijdag op zijn boerderij ten val en werd vervolgens door de vogel aangevallen, verklaarde de brandweer van Alachua County aan de Gainesville Sun. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis waar hij later aan zijn verwondingen bezweek, aldus de krant.

De casuarius is nauw verwant aan de Australische emu en is de op een na zwaarste vogel ter wereld, na de struisvogel. Hoewel hij voornamelijk fruit eet, geldt hij als een omnivoor.

Volgens de San Diego Zoo wordt het dier met recht en rede beschouwd als de gevaarlijkste vogel op onze planeet. "Elke drietenige voet heeft op de middelste teen een dolkachtige nagel" die tot wel tien centimeter lang kan zijn. "De casuarius kan elk roofdier of ander bedreigend wezen met een enkele trap opensnijden", klinkt het waarschuwend op de website van de zoo.

Niettemin was tot hiertoe slechts één geval bekend van een dodelijke aanval op een mens door een casuarius. Dat incident dateert van 6 april 1926, toen een 16-jarige jongen in het Australische Queensland een trap in de hals kreeg.