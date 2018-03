Gesprek? Eerst ontwapenen!

Er komt alleen een gesprek tussen Donald Trump en Kim Jong-un als Noord-Korea de beloftes om zich te ontdoen van nucleaire wapens naleeft. Dat zegt Sarah Huckabee Sanders, woordvoerster van het Witte Huis.

“Er komt geen gesprek zonder concrete, aantoonbare en onomkeerbare stappen van Noord-Korea dat ze actief hun nucleaire wapens afbouwen”, zei Sanders. De Noord-Koreaanse president Kim Jong-un had eerder belangrijke beloftes gemaakt waaronder het feit dat Noord-Korea zou meewerken aan een afbouw van haar kernwapenarsenaal.

Beloftes

Vanochtend zei de Amerikaanse president Donald Trump dat hij een gesprek zou hebben met zijn Noord-Koreaanse evenknie. “De president is in volle overtuiging dat we vooruitgang kunnen boeken”, zei Sanders nog. “Laat me hier heel duidelijk in zijn: de Verenigde Staten hebben geen enkele toegeving gedaan. Enkel Noord-Korea heeft bepaalde beloftes gedaan.”