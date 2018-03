"Gesprek? Alleen als N-Korea ontwapent"

De Amerikaanse president Donald Trump zal de Noord-Koreaanse president Kim Jong-un alleen ontmoeten als die zijn beloftes waarmaakt om zijn kernwapens af te bouwen. Dat heeft een woordvoerster van het Witte Huis gezegd. De ontmoeting tussen de twee leiders zou historisch zijn.

Dat Trump inging op de uitnodiging van Kim om elkaar te ontmoeten - schijnbaar zonder voorwaarden - verbaasde een groot deel van de internationale gemeenschap. Geen enkele dienstdoende president van de VS deed het hem voor.

“Grote beloftes”

Nu lijken de Verenigde Staten toch voorwaarden op te leggen voor het gesprek. "Deze ontmoeting gaat niet door tenzij we concrete actie zien die de woorden en de retoriek van Noord-Korea ondersteunen", zei Sarah Sanders, woordvoerder van het Witte Huis.

Sanders zei dat de VS "geen enkele toegeving" heeft gedaan, terwijl Noord-Korea "grote beloftes" deed om te denucleariseren, nucleaire en rakettesten stop te zetten, en regelmatige militaire oefeningen tussen de VS en Zuid-Korea te aanvaarden. President Trump is "hoopvol" dat meer vooruitgang mogelijk is, zei Sanders. Ondertussen zal de VS maximale druk blijven zetten op Noord-Korea om zijn nucleair programma stop te zetten.

Doorbraak

Een ontmoeting tussen de leiders van de VS en Noord-Korea zou een grote doorbraak zijn in de decennialange pogingen om de vrede te herstellen op het Koreaanse schiereiland. Kims uitnodiging volgt op het diplomatieke "charmeoffensief" - in de woorden van verschillende waarnemers en media - dat ingezet werd met de aanwezigheid van Noord-Korea op de Olympische Winterspelen in Pyeongchang vorige maand.

Bekijk ook: