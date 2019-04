Geruchten dat Assange uit Ecuadoraanse ambassade in Londen wordt gezet

Aanhangers van Wikileaks-oprichter Julian Assange en mediaploegen verzamelden vandaag aan de Ecuadoraanse ambassade in Londen, nadat de klokkenluiderswebsite tweette dat Assange uit het gebouw zou worden gegooid.

‘Een bron op hoog niveau binnen de Ecuadoraanse staat heeft Wikileaks verteld dat Julian Assange zal uitgewezen worden binnen “uren of dagen”, waarbij ze het offshore schandaal van de #INAPapers als voorwendsel gebruiken, en dat het al een overeenkomst met Groot-Brittannië heeft voor zijn arrestatie’, aldus de tweet van Wikileaks.

De INA-papers zijn een reeks documenten die gelekt zijn aan een Ecuadoraans parlementslid, die president Lenin Moreno hebben verwikkeld in een corruptieschandaal. Het Ecuadoraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zei in een reactie ‘niet te reageren op geruchten, hypothesen of vermoedens waarvoor geen op de werkelijkheid gebaseerde bewijzen zijn’, berichtte de krant El Comercio.

Eerder deze week beschuldigde Moreno Assange van het herhaaldelijk schenden van zijn asielvoorwaarden, en zei hij dat Quito een deal met Groot-Brittannië probeert te sluiten zodat hij de ambassade mag verlaten. Ecuador vermoedt ook dat Wikileaks verantwoordelijk is voor het delen van privéfoto’s van Moreno onlangs op sociale media.

Uitlevering

Assange verschuilt zich sinds 2012 op de ambassade, om een arrestatie en uitlevering aan Zweden te voorkomen voor beschuldigingen van verkrachting. Inmiddels heeft het Zweedse gerecht het onderzoek laten vallen, maar de Britse autoriteiten willen de Australiër nog altijd arresteren als hij de ambassade verlaat omdat hij zijn borgtochtvoorwaarden heeft geschonden door te vluchten.

Assange zegt dat hij bang is voor uitlevering aan de Verenigde Staten, waar hij een aanklacht riskeert voor de publicatie van gehackte overheidsdocumenten over de oorlogen in Afghanistan en Irak. Eind 2017 kreeg Assange het Ecuadoraanse staatsburgerschap.