George H.W. Bush (94) overleden

George Herbert Walker Bush is op 94-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie. Bush senior was de 41ste president, en vader van George W. Bush, de 43ste president van de Verenigde Staten. "Onze lieve vader is overleden", klinkt het in het statement van de familie. "Hij was een man van het grootste karakter en de beste vader een zoon of dochter kon wensen." Zijn vrouw Barbara Bush overleed minder dan acht maanden geleden. Behalve George had het echtpaar nog vier andere kinderen.

George H.W. Bush kampte de laatste jaren met verschillende gezondheidsproblemen. Zo werd hij verschillende keren opgenomen in het ziekenhuis, onder meer met longproblemen en een gebroken halswervel.

Al was Bush sr. maar één ambtstermijn aan de macht, kon hij toch zijn stempel drukken op de internationale politiek. Zo zette hij de Panamese dictator Noriega af en viel hij Irak binnen om Sadam Hussein af te zetten. Economische problemen in de VS zorgden er uiteindelijk voor dat hij niet werd herverkozen.

Bush is ook de vader van de latere president George W. Bush. Bush senior en zijn vrouw Barbara waren bijna 70 jaar getrouwd. Hij laat vijf kinderen achter.

Lees hier de volledige biografie van de voormalig Amerikaans president.