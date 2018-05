George en Charlotte zijn bruidskinderen

De Britse prins Harry en zijn verloofde Meghan Markle hebben George (4) en Charlotte (3), de oudste kinderen van prins William en zijn vrouw Kate, uitgekozen als bruidsjongen en bruidsmeisje voor hun huwelijk zaterdag. Dat maakte Kensington Palace officieel bekend.

Ook de peetkinderen van prins Harry, Florence van Cutsem (3) en Zalie Warren (2), mogen zaterdag bruidskind zijn, net als de peetkinderen van Meghan: Remi (6) en Ryan Litt (7), samen met Ivy Mulroney (4), de dochter van haar beste vriendin Jessica Mulroney.

(Lees verder onder de tweet)

