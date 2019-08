Gelekt document: "Bij no-deal brexit dreigen voedseltekorten"

Als Groot-Brittannië uit de Europese Unie stapt zonder akkoord, verwacht de Britse regering dat er een tekort zal zijn aan voedsel, medicijnen en brandstof. Dat schrijft de Sunday Times, die gelekte regeringsdocumenten kon inkijken.

Verder gaat de regering er ook vanuit dat er chaos zal zijn in de Britse havens, dat de sociale kosten zullen stijgen, dat er een harde grens komt tussen Ierland en Noord-Ierland en dat er protesten in het hele land zullen uitbreken. Het rapport, dat de meest waarschijnlijke effecten van brexit zonder akkoord opsomt, is opgesteld door de Cabinet Office, die de eerste minister ondersteunt. De Europese Unie zegt al maanden dat het fel bevochten akkoord dat met de Britse regering gesloten werd, niet opnieuw opengebroken kan worden.

Over de bijbehorende politieke verklaring kan wel worden gepraat. De patstelling lijkt een brexit zonder akkoord alleen maar dichterbij te brengen. EU-diplomaten gaan er zelfs vanuit dat no deal het "basisscenario" van de regering-Johnson is.

Volgens persbureau PA zal Johnson woensdag in Berlijn een onderhoud hebben met de Duitse bondskanselier Angela Merkel en donderdag met de Franse president Emmanuel Macron. Verwacht wordt dat hij duidelijk zal maken dat er een nieuwe deal moet komen.