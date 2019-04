Gele hesjes trekken voor de 23ste keer door Parijs

De 23ste mobilisatiedag van de "gele hesjes" in Frankrijk tegen de sociale en fiscale politiek van de regering, bleef vandaag niet zonder incidenten. Bij manifestaties in Parijs braken in het begin van de namiddag eerste opstootjes uit.

Onder het motto "Wij willen leven, niet overleven" begonnen de gele hesjes zaterdag in Parijs aan "akt 23" van het protest, met een nieuw "ultimatum" aan president Emmanuel Macron, aan het slot van een week die werd gedomineerd door de brand in de Notre-Dame kathedraal.

Donderdag zal het staatshoofd de hervormingen aankondigen die hij trekt uit het nationaal debat. In de hoofdstad waren vier betogingen voorzien, waarvan twee verboden. Kort na de middag voerde de politie meerdere charges uit en werd traangas gebruikt tegen manifestanten langs een van de grote centrumlanen tussen de Place de la Bastille en Place de la République.

De manifestatie met meerdere duizenden personen, die 's middags was begonnen, verliep tot dan rustig. Tot vanmiddag had de politie in Parijs 11.000 preventieve controles en 126 voorleidingen verricht, aldus de prefectuur.

In heel Frankrijk zijn meer dan 60.000 politieagenten en gendarmes op de been gebracht. Vorige week werden officieel 31.000 deelnemers aan manifestaties geteld, van wie 5.000 in Parijs. Ook in andere steden zijn manifestaties gepland.