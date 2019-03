“Gele hesjes” hebben rustig betoogd in Frankrijk

In heel Frankrijk kwamen er zaterdag 40.500 “gele hesjes” op straat om voor de 19de keer op rij te betogen. Ditmaal verliep het protest, en dan met name in Parijs, rustig. Enkel op het eind van de dag werd even traangas ingezet.

In de hoofdstad Parijs waren ditmaal 5.000 “gele hesjes” op de been. De veiligheidsmaatregelen waren groot en voor het eerst stond ook het leger paraat in de Parijse straten. Rond 17 uur begonnen de betogers na een rustige optocht uiteen te gaan, maar een groep keerde naar het centrum van Parijs terug.

Traangas

Op de boulevard de Strasbourg werd deze groep tegengehouden door de ordetroepen, die de weg met manschappen en vrachtwagens hadden versperd en traangas inzetten om de menigte uiteen te drijven. Verscheidene vuilnisbakken waren in brand gestoken, de venster van een bank stukgeslagen en een geldautomaat beschadigd. Al snel kwam politieversterking ter plaatse, die de branden bluste met het waterkanon.

Minister van Binnenlandse Zaken

Het was een kleine voetnoot in wat voorts een rustige betoging was. "Vandaag werd de republikeinse orde gehandhaafd. De goede richtlijnen werden toegepast en de resultaten zijn er: alle aangegeven betogingen, in Parijs zowel als daarbuiten, konden globaal genomen rustig verlopen en de pogingen tot geweld en plundering konden voorkomen, verhinderd of gestopt worden", zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken, Christophe Castaner.

Hij zei nog dat in heel Frankrijk 233 betogers werden opgepakt, dat 172 mensen door de politie in voorlopige hechtenis werden gehouden en dat 107 mensen geverbaliseerd werden omdat ze aan verboden bijeenkomsten trachtten deel te nemen.