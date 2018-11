‘Gele hesjes’ betogen in Parijs, politie zet waterkanon in

In Parijs betogen de ‘Gilets Jaunes’ of ‘gele hesjes’ vandaag tegen de te hoge brandstofprijzen. Het initiatief werd op sociale media gelanceerd. De afgelopen dagen verliepen de protesten op sommige dagen gewelddadig en dus worden er vandaag duizenden politieagenten ingezet. Intussen breken de eerste 'relletjes' uit. De politie zet ook een waterkanon en traangas in. Volg het protest hier live.

De "gele hesjes" hebben de voorbije week in het hele land acties uitgevoerd en wegen geblokkeerd. Op sociaalnetwerksites werd voor vandaag een nieuwe fase in het protest - "acte 2" - aangekondigd. Er worden duizenden manifestanten verwacht. Maar ook de politie zal met bijna 5.000 mensen aanwezig zijn. De politie heeft intussen al het waterkanon ingezet en gebruikt ook traangas tegen de relschoppers.

In het centrum van de hoofdstad werden op verschillende plaatsen veiligheidszones ingesteld waar geen protesten worden toegestaan, zegt politiechef Michel Delpuech. Onder meer in de omgeving van het Elysée, het presidentieel paleis, worden geen demonstraties toegelaten. Daardoor zijn ook de Place de la Concorde en de Champs Elysées verboden gebied. Al duurde het niet lang voor er ook daar betogers opdoken.

De acties van de gele hesjes hebben de voorbije week al aan twee mensen het leven gekost. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken raakten er ook al 136 agenten en meer dan 600 burgers gewond.

