Geen vertrekkende vluchten meer op luchthaven van Heathrow door mogelijke drone

Op de luchthaven van Heathrow, de grootste luchthaven van het Verenigd Koninkrijk, zijn vanavond alle vertrekkende vluchten stilgelegd omdat er mogelijk een drone is gespot. Dat meldt de Londense luchthaven zelf op Twitter. De politie van Londen is ter plaatse om op zoek te gaan naar de drone.

“Wij kregen een melding dat er een drone gezien is op Heathrow en werken nauw samen met de politie om elke dreiging uit te sluiten”, zegt de luchthaven in een mededeling. Onder andere een politiehelikopter is ter plaatse. Uit voorzorg zijn alle vertrekkende vluchten tegengehouden, vliegtuigen kunnen wel nog landen. Volgens de website FlightRadar steeg het laatste vliegtuig op rond 18.15 uur Belgische tijd.

De luchtvaartautoriteiten verontschuldigen zich bij de passagiers. Heathrow is de grootste luchthaven van Europa.

Vorige maand nog lag de luchthaven van Gatwick, 40 kilometer zuidelijker, meer dan een dag volledig stil omdat er drones gezien waren. Duizend vluchten werden afgelast, bijna 150.000 passagiers waren getroffen. Maar een dader of een drone is bijna drie weken na het incident nog altijd niet gevonden en de politie kan ook vandaag nog niet uitsluiten dat er eigenlijk ooit een drone geweest is.

Foto: archief