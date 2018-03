Geen tv meer voor Franse peuters

De Franse overheid heeft een richtlijn uitgevaardigd die kinderen onder de drie jaar afraadt naar schermen te kijken. Geen tv dus, maar ook geen tablet of computerscherm. Bij ons wil Kind en Gezin niet zo ver gaan, maar tv als bezigheidstherapie is geen goed idee, zeggen kinderpsychologen.

In veel kinderdagverblijven mogen de peuters niet naar de televisie kijken. Maar thuis gebeurt dat wél eens. "Ja, ze kijkt wel tv met de broers”, geeft Jennifer Van Buren, mama van de 2,5-jarige Elise, toe. “We proberen ze niet te lang voor tv te zetten, maar soms ben je bezig en verlies je dat uit het oog. Maar het valt mee."

Vijf minuten concentratie

"Op zich is hij nog niet heel geconcentreerd om te kijken, dus heel lang is dat niet", zegt Tine Thielemans, moeder van de eenjarige Jules. “Maar ja, een aflevering van Bumba kan hij al wel kijken. Dus vijf minuten vindt hij geweldig. En dan is de concentratie weg."

In Frankrijk zouden deze moeders het op een andere manier moeten organiseren. Want het ministerie van Gezondheid heeft daar beslist dat peuters onder de drie jaar best nooit naar een scherm kijken. Géén televisie dus, maar ook géén tablets.

Ontwikkelen

"Op zich is dat helemaal geen slecht advies want ik denk dat kinderen van die leeftijd dat helemaal niet nodig hebben”, zegt kinderpsychiater Lieve Swinnen. “Het is misschien wel niet zo dat het allemaal zo schadelijk is. Maar noodzakelijk is het niet. Dus op zich kan ik dat wel volgen."

"Kinderen hebben andere zaken nodig om te ontwikkelen. Ze moeten bewegen, tasten, voelen, ruiken, zien, horen. En niet alleen de schermpjes zien, dat is echt onvoldoende."

Niet bij ons

Bij ons volgt Kind en Gezin de Franse richtlijnen niet. Omdat geen enkel onderzoek tot nu toe heeft aangetoond dat het negatieve gevolgen heeft. Maar experts vinden toch dat we het beter moeten doen. Vijf minuten per dag tv voor peuters onder de twee jaar, méér kan echt niet.

"Ik ga heel vaak in kleuterklassen observaties doen”, zegt Swinnen nog. “En ik was in een kleuterklas waar de juf zei: er is nog maar één meisje dat echt speelt. En de rest zit te wachten... dat moeten we toch proberen tegen te gaan."