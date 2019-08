Geen Trump Hotel in Groenland, belooft Trump

De Amerikaanse president Donald Trump belooft dat hij geen gouden Trump Hotel laat neerzetten in Groenland. “Ik beloof dat ik Groenland dit niet aan zal doen”, grapte hij op Twitter.

De president deelde op de berichtensite een gefotoshopte afbeelding van een kolossaal Trump Hotel tussen kleine huisjes aan de kust. Die foto circuleert al dagen op sociale media, oorspronkelijk met het bijschrift “Groenland over 10 jaar”.

De aanleiding voor de grap is een bericht in de Wall Street Journal. Die krant schreef onlangs dat Trump interesse zou hebben getoond in het kopen van het eiland. De president bevestigde later dat hij dat vanuit een “strategisch” oogpunt interessant zou vinden, maar zei ook dat het voor zijn regering niet de hoogste prioriteit heeft.

Trump vergeleek de mogelijke aankoop van het eiland volgens Amerikaanse media met een “grote vastgoeddeal”. De autoriteiten op Groenland hebben al laten weten dat geen sprake kan zijn van een verkoop van het eiland aan de Verenigde Staten.