Geen Theresa May op trouw Harry

Er komen geen ministers of politieke leiders naar het trouwfeest van de Britse prins Harry en zijn Amerikaanse verloofde Meghan Markle. Zelfs de Britse premier Theresa May zal geen uitnodiging ontvangen, enkel 600 dichte vrienden en familieleden mogen meefeesten.

De gasten hebben allemaal een directe band met het koppel, zo laat een woordvoerder van de prins weten aan Sky News. “Er werd beslist dat een lijst met officiële gasten uit eigen land en het buitenland niet nodig wordt geacht voor het trouwfeest van de prins en mevrouw Markle”, klinkt het. De regering werd om raad gevraagd voor de beslissing werd genomen en zo bleek dat Theresa May geen uitnodiging verwachtte.

Het koppel trouwt in een veel kleinere locatie dan Harry’s broer William, die zeven jaar geleden in Westminster Abbey met Kate Middleton trouwde. Toen was de Britse premier David Cameron wel aanwezig, maar William is dan ook tweede in de lijn voor de Britse troon terwijl Harry slechts op de vijfde plaats staat (en na de geboorte van de baby van William en Kate zelfs pas zesde).

Intiem karakter

Hoewel het huwelijk van Harry en Meghan een belangrijke gebeurtenis voor het land is, zal het trouwfeest een veel intiemer karakter krijgen dan dat van broer William. Volgens bronnen zouden ook de Amerikaanse president Donald Trump en diens voorganger Barack Obama en zijn vrouw Michelle niet op de gastenlijst staan.

Wel op de gastenlijst: 600 naaste vrienden en familieleden. En 2.640 gewone Britten die de aankomst van het koppel en hun gasten van op de eerste rij kunnen volgen. De rest van de wereld zal de gebeurtenis op televisie moeten volgen, een lot dat dus ook de Britse premier is toebedeeld.

