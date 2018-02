Geen straf voor pedofiel door huwelijk

Een Russische muziekleraar die een seksuele relatie was begonnen met een vijftienjarige leerlinge, is aan een veroordeling ontsnapt omdat hij met het meisje is getrouwd. Eigenlijk was hij veroordeeld tot een celstraf van een jaar maar door het huwelijk valt die straf weg.

De 55-jarige Iouri Bondarenko was al jaren orkestleider en muziekleraar in het Kunstenlyceum in Sint-Petersburg. Hij begon in 2015 een seksuele relatie met een vijftienjarige leerlinge, waarop haar ouders klacht indienden tegen hem. De rechtbank veroordeelde de man vandaag tot één jaar cel en ontzette hem drie jaar uit het recht om als leraar te werken.

Getrouwd met slachtoffer

Die straf moet echter niet uitgevoerd worden omdat hij inmiddels met zijn ‘slachtoffer’, dat inmiddels achttien jaar is, is getrouwd. Een wet in Rusland bepaalt immers dat iemand die voor de eerste keer veroordeeld wordt voor zedenfeiten van deze aard "uit zijn straf kan worden ontheven indien bewezen is dat het slachtoffer zich door het huwelijk niet in een sociaal gevaarlijke positie heeft geplaatst".

Ten tijde van de feiten was de man getrouwd, maar hij scheidde in december om in januari met het achttienjarige meisje te kunnen trouwen.

Geen leraar meer

Het Kunstenlyceum in Sint-Petersburg liet intussen weten dat Iouri Bondarenko geen deel meer uitmaakt van het lerarenkorps.