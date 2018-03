Geen menstruatiepijn meer met deze tampon

Een Amerikaans bedrijf denkt een goede oplossing te hebben gevonden om menstruatiepijn te verlichten: marihuanatampons. Deze tampons moeten komaf maken met vervelende buikpijn en andere klachten.

Het bedrijf Fiora is gespecialiseerd in producten met cannabis. Met hun nieuwste product tonen ze dat de drug echt in allerlei vormen gebruikt kan worden.

Eigen risico

De marihuanatampons zouden vrouwen verlossen van rugpijn en ander ongemak tijdens de menstruatie. Wie de tampons gebruikt, doet dat wel op eigen risico, want ze zijn niet goedgekeurd door de Amerikaanse gezondheidsdiensten.

Goedkoop zijn de marihuanatampons niet. Voor een pakje van vier stuks betaal je maar liefst 44 dollar (36 euro). In ons land zijn ze voorlopig nog niet te koop.