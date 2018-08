In restaurant Oma's Küche & Quartier in Binz, in Duitsland, zijn kinderen na 17 uur niet meer welkom. De uitbater biedt volwassenen dan een "oase van rust". De man is zeker geen kinderhater, maar heeft veel ervaring met kinderen die niet luisteren of herrie schoppen in het restaurant en ouders die daar niet op reageren. De kinderkaart en kleurpotloden blijven dus beschikbaar, maar niet meer 's avonds.