Het langverwachte Mueller-rapport stelt vast dat er geen bewijs is van samenzwering tussen Rusland en de ploeg van Trump bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016.

"Er is niet vastgesteld dat de campagneploeg van Trump of eender welke persoon die aan hem verbonden is, heeft samengewerkt met Rusland in een poging om de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 te beïnvloeden", dat stond in een brief die Amerikaanse minister van Justitie William Barr vrijgaf in het Amerikaanse congres.