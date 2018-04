"Geen bewijs dat gif uit Rusland kwam"

De oorsprong van het gif waarmee de Russische dubbelspion Sergei Skripal is vergiftigd, valt niet te achterhalen. Dat zeggen de wetenschappers van het Britse laboratorium die het hebben onderzocht.

"We weten met zekerheid dat het om novitsjok gaat, en dat het door een militaire bron is gemaakt, maar de exacte oorsprong hebben we niet kunnen achterhalen", zegt de baas van het Porton Down-lab Gary Aitkenhead aan Sky News.

Toch zegt Aitkenhead dat er uiterst gesofisticeerde methodes zijn gebruikt om het gif te maken, en dat enkel overheidsdiensten tot sommige van die methodes toegang hebben.

Daarnaast bevestigde hij nog dat er geen tegengif bestaat voor het gif novitsjok.

Wat gebeurde er weeral?

Op 4 maart werden Sergei Skripal en zijn dochter Joelia vergiftigd en sinds 15 maart verblijven ze in kritieke toestand in het ziekenhuis. Al snel wezen alle vingers in de richting van de Russische regering, die ervan verdacht wordt achter de vergiftiging te zitten.

Er ontstond dan ook heel wat ophef over een mogelijke aanval van Rusland op Brits grondgebied, en de sancties bleven niet uit. Het Verenigd Koninkrijk wees al eerste Russische diplomaten uit en al gauw volgden heel wat andere EU-lidstaten, de VS, Canada en de NAVO. Ook ons land zette een diplomaat de grens over.

Rusland kon die sancties niet smaken, en wees op haar beurt diplomaten uit van alle landen die Rusland hadden gestraft.

