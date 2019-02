Geen akkoord Trump - Kim: "Kon niet akkoord gaan met opheffen van sancties tegen Noord-Korea"

De top tussen Donald Trump en Kim Jong-Un is geëindigd zonder akkoord. Dat meldt het Witte Huis. De twee partijen kijken wel uit om elkaar in de toekomst opnieuw te ontmoeten om te praten over denuclearisatie. Volgens Trump is er geen akkoord, omdat Kim Jong-un een volledige opheffing wilde van de sancties tegen Noord-Korea.

Volgens Trump zal Noord-Korea geen nieuwe nucleaire test uitvoeren. "We hebben veel vooruitgang geboekt, maar soms is het nodig om de onderhandelingstafel snel te verlaten zonder akkoord", verklaarde de Amerikaanse president.

Volgens de mededeling van het Witte Huis hadden Trump en Kim een "zeer goede en constructieve ontmoeting" in de Vietnamese hoofdstad Hanoi. Er werden verschillende pistes besproken voor een verdere denuclearisatie, zo klinkt het nog. "Er werd geen akkoord bereikt, maar de beide partijen kijken uit naar een nieuwe ontmoeting in de toekomst."

Donald Trump en Kim Jong-un overlegden gisteren en vandaag in het Metropole Hotel in Hanoi in de eerste plaats over nucleaire ontwapening op het Koreaanse schiereiland en over de afbouw van het rakettenarsenaal van Pyongyang. Ze zouden het ook hebben over een nieuwe veiligheidsarchitectuur en over een versoepeling van de strenge sancties tegen het geïsoleerde Noord-Korea.

Bij aanvang van de onderhandelingen op prees Trump nog zijn relatie met Kim en zei hij herhaaldelijk dat er "geen haast" gemoeid is bij de gesprekken. "Snelheid is niet belangrijk voor mij", aldus de Amerikaanse president. "Wat belangrijk is, is dat we de juiste deal krijgen."