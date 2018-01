Geen aanhoudingsbevel voor Puigdemont

De Spaanse rechter weigert om het Europese aanhoudingsbevel tegen de voormalige Catalaanse minister-president Carles Puigdemont in Denemarken opnieuw te activeren. Dat nieuws raakte zonet bekend. Het Spaanse parket had om die activatie gevraagd nadat duidelijk was geworden dat Puigdemont het vliegtuig had genomen richting Denemarken.

Puigdemont reisde deze ochtend van Charleroi naar Kopenhagen omdat hij daar wil deelnemen aan een debat aan de universiteit van Kopenhagen onder de titel 'Catalonië en Europa op de tweesprong voor de democratie?'. Het Spaanse gerecht was daar niet over te spreken en dreigde er gisteren al mee om een nieuw Europees aanhoudingsbevel uit te vaardigen als Puigdemont effectief naar Denemarken zou afreizen. Het parket zou daarna aan de Deense justitie vragen om de afgezette Catalaanse leider over te leveren.

Toen deze ochtend duidelijk werd dat Puigdemont wel degelijk naar de Deense hoofdstad was vertrokken, voegde het Spaanse gerecht woord bij daad. Ze vroegen om het Europees aanhoudingsbevel in Denemarken tegen Puigdemont opnieuw te activeren, maar het Spaanse gerecht heeft die vraag naast zich neergelegd en gaat er dus niet op in.

Carles Puigdemont ha tomado un vuelo a primera hora de hoy a Copenhague, donde aterrizará a las 8:34. Dará una charla en una universidad, a pesar de la posibilidad de que el juez reactive la euroorden de detención suspendida en diciembrehttps://t.co/N9nx167sPA — EL PAÍS (@el_pais) 22 januari 2018

Opmerkelijke zet

De vraag van het Spaanse parket is opmerkelijk, want vorige maand besliste het Spaanse Hooggerechtshof nog om het Europees aanhoudingsbevel tegen Puigdemont in te trekken, waardoor hij buiten Spanje in principe een vrij man is.

Het Spaanse gerecht wil Puigdemont vervolgen voor onder meer rebellie na de onafhankelijkheidsverklaring in oktober. Verschillende van zijn politieke medestanders zitten effectief in de cel.