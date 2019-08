Gecrashte piloot filmt eigen redding

Een Amerikaanse piloot is aan de dood ontsnapt. Matt Lehtinen was onderweg naar Quebec in Canada, toen de motor van zijn vliegtuigje het begaf. "Mijn motor gaf het ineens op. Het was een luid en lelijk geluid. Ik zal het nooit vergeten."

Lehtinen beseft dat hij geluk heeft gehad. "Ik zag dat een boom door de onderkant van het vliegtuig was gekomen. Daardoor heb ik een schaafwond en is mijn broek gescheurd. Als die boom mij een paar centimeter verder had geraakt, had ik waarschijnlijk een verwonding opgelopen die fataal zou geweest zijn."

Amper minuten na de crash haalde Lehtinen zijn camera boven om het tafereel te filmen. "Ik heb net mijn parachute moeten gebruiken. Ik ben ergens in Quebec", getuigt hij. De piloot is duidelijk in paniek en probeert met zijn gps-signaal en een vuurtje de aandacht te trekken. En dat lukte. Het signaal en de rook werd opgepikt door de Canadese luchtmacht die hem uiteindelijk kwam redden.