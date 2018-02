Gebruikte Assad chemische wapens? VN onderzoekt

De Verenigde Naties (VN) hebben een onderzoek geopend naar vermoedelijke chemische aanvallen door het Syrische regime tegen door rebellen gecontroleerde dorpen, kondigde de internationale onderzoekscommissie voor Syrië van de VN aan.

"De Commissie heeft veel informatie ontvangen - die momenteel wordt onderzocht - over de bommen die gebruikt werden in de stad Saraqeb in de provincie Idlib en in Douma in Oost-Ghouta", aldus de commissie in een mededeling.

VN beschikt over bewijzen

Gisteren zei Washington nog in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties over bewijs te beschikken dat het regime in Syrië de afgelopen weken chloorgas heeft gebruikt.

De internationale onderzoekscommissie, onder leiding van de Braziliaan Paulo Pinheiro, concludeerde vorig jaar dat Damascus verantwoordelijk was voor de dodelijke aanval met saringas op 4 april 2017 op Khan Sheikhun. Bij die aanval vielen meer dan 80 doden.

Assad ontkent

Sinds het begin van de oorlog in Syrië in 2011, is het Assad-regime er door de VN verschillende keren van beschuldigd chloor- of saringas te in te zetten bij chemische aanvallen. In januari ontkende Assad nog chemische wapens te gebruiken. Dat standpunt werd gisteren nog eens herhaald door zijn vertegenwoordiger van bij de VN.