"Gebrekkige afvalverwerking maakt van Middellandse Zee een open riool" (WWF)

De Mediterrane landen beheren hun plastic afval slecht, waardoor ze de zee steeds meer vervuilen. Dat blijkt uit een nieuw rapport van WWF. "De Middellandse zee is aan het verstikken in plastic afval", zegt de organisatie, die Belgische vakantiegangers oproept om deze zomer hun goede gewoontes mee te nemen op vakantie.

In haar nieuwe rapport "Stop de Plastic tsunami: hoe mediterrane landen hun zee kunnen redden" evalueert WWF alle mediterrane landen en hun prestaties in de aanpak van plasticvervuiling van productie tot consumptie. Uit het rapport blijkt dat elk jaar 0,57 miljoen ton plastic de Middellandse Zee invloeit - dat is het equivalent van 33.800 plastic flessen, pér minuut.En die plasticvervuiling zal volgens de organisatie blijven groeien, met een verwachte verviervoudiging van de productie van plastic afval in de regio tegen 2050.

Kustactiviteiten zijn verantwoordelijk voor de helft van het plastic dat de zee binnenkomt. Elke dag verzamelt elke kilometer kustlijn meer dan 5 kilogram plastic afval. Het Turkse Cilicië heeft de hoogste kustlijnvervuiling in de Middellandse Zee. Tot de meest vervuilde kustlijnen behoren enkele belangrijke toeristische bestemmingen zoals Barcelona, Tel-Aviv, Valencia, de baai van Marseille en de kust van Venetië.

Om het nog erger te maken, importeren veel landen die al problemen hebben met hun afvalbeheer ook grote hoeveelheden afval, zegt WWF. Zo is België een van de grootste uitvoerders van plastic afval naar Turkije, een land dat nauwelijks controleert, laat staan recycleert.

Volgens WWF WWF roept daarom iedereen op om de internationale petitie te ondertekenen voor een globaal akkoord tegen plasticvervuiling van de oceaan, die al meer dan 500.000 handtekeningen verzamelde.

Daarnaast vraagt de organisatie iedereen die deze zomer naar de Middellandse Zee trekt, om plastic voor eenmalig gebruik zoveel mogelijk te vermijden. Bijvoorbeeld door geen rietjes, plastic roerstaafjes of wegwerpbekers te gebruiken en je eigen drinkbus mee te nemen.