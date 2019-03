Gearresteerde Venezolaanse journalist vrijgelaten

In Venezuela is de gearresteerde journalist Luis Carlos Diaz opnieuw vrijgelaten, zo heeft de oppositie via Twitter gemeld. Luis Carlos Diaz werd door de regering van president Nicolas Maduro beschuldigd van betrokkenheid bij de stroomuitval in het land.

Eerder hadden de commissie ter bescherming van journalisten (CPJ) en de Venezolaanse oppositieleider Juan Guaido nog hun bezorgdheid geuit over de arrestatie en om de vrijlating van de journalist gevraagd.

Diaz, die een Venezolaans en Spaans paspoort heeft en werkt voor de Union Radio News in Caracas, werd sinds maandag door de inlichtingendienst vastgehouden. In een televisieprogramma vorige week had Maduro's rechterhand Diosdado Cabello videobeelden laten zien van Diaz en hem beschuldigd van "sabotage", bewerend dat hij een rol speelde in de stroomuitval.

Behalve de diepe politieke en economische crisis kampt Venezuela nu al dagen met een gigantische stroompanne. Duizenden mensen kwamen op straat om hun ongenoegen te uiten. De regering van president Nicolas Maduro houdt de VS en de oppositie verantwoordelijk voor de panne en zegt dat het om een cyberaanval gaat.

Volgens de oppositie is de black-out de schuld van de regering, die nalatig zou zijn geweest en niet voor het nodige onderhoud van de infrastructuur gezorgd zou hebben.