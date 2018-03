GAIA deelt beelden mishandelde varkens

De varkens die in de Italiaanse streek van Lombardije gekweekt worden voor de productie van parmaham, worden ernstig mishandeld. Dat blijkt uit beelden die anonieme onderzoekers konden maken. Dierenrechtenorganisatie GAIA roept de consument op om het product daarom niet meer te kopen.

Onderzoekers maakten de beelden in zes varkenskwekerijen in de Italiaanse provincies Brescia, Cremona en Mantua. De bezochte varkenskwekerijen hebben elk tussen 3.000 en 10.000 dieren. “De beelden tonen schrijnende wantoestanden met een totaal gebrek aan dierenwelzijn en hygiëne. Zieke, ernstig gewonde en dode varkens en wetsinbreuken bij de vleet”, stelt GAIA.

Geamputeerde staart

Een van de problemen is het ondeskundig amputeren van de staart. Deze praktijk is nochtans enkel toegestaan wanneer alle mogelijkheden om gedragsproblemen te vermijden zijn uitgeput.

Er zijn ook heel wat zieke dieren die niet de gepaste verzorging krijgen. Zo troffen de onderzoekers varkens aan die lijden aan het heel pijnlijke rectumprolaps. Dit is een verzakking van de endeldarm waarbij die uit de anus hangt. Daarnaast zijn ook onbehandelde zwerende staartkwetsuren en ooginfecties te zien.

Schandvlek

GAIA vindt de beelden des te choquerend omdat de sector meer dan zeven miljoen euro aan Europese subsidies krijgt voor de promotie van parmaham. “Als de beelden één ding duidelijk maken, dan is het dat Europa absoluut niet trots moet zijn op haar parmaham. Integendeel, het is een grote schandvlek op de Europese regelgeving inzake dierenwelzijn”, aldus Vandenbosch.

“Koop het product niet meer”

Ons land is de zesde grootste importeur van parmaham. GAIA vraagt de Belgische consument dan ook om het vleesproduct niet langer te kopen. “Ook de supermarktketens vragen we om geen parmaham meer te verkopen. Het is duidelijk dat parmaham teert op dierenleed”, aldus GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch.