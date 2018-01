Gaat de VS morgen in shutdown?

Voor middernacht lokale tijd (zaterdag 6 uur Belgische tijd) moet de Amerikaanse Senaat stemmen over een wetsontwerp over een tijdelijke begroting waarmee een shutdown vermeden kan worden. Of het voorstel goedgekeurd zal worden, is zeer de vraag aangezien de Republikeinen in de Senaat slechts een meerderheid van één zetel hebben.

Gisteren keurde het Lagerhuis met 230 stemmen tegen 197 een wet goed die de tijdelijke financiering van de federale staat voorziet tot 16 februari. Die wet moet vannacht nog door de Senaat worden goedgekeurd, daarvoor moeten zestig van de honderd senatoren ermee instemmen. Dat kan mogelijk een probleem worden aangezien de Republikeinen slechts een meerderheid van één zetel hebben. Ze rekenen dus op de Democraten om de wet gestemd te krijgen.

In het wetsontwerp staat naast een overbrugging van de financiering van de staat tot 16 februari, een voortzetting van CHIP, het ziekteverzekeringsprogramma voor kinderen, voor een periode van zes jaar, en de schrapping van enkele taksen op Obamacare.

Zeer gevoelig

Met die extra maatregelen hoopten de Republikeinen de Democraten voor zich te winnen. Het wetsontwerp ligt echter zeer gevoelig aan Democratische kant. Die wil namelijk in ruil voor zijn steun beschermingsmaatregelen voor de zogenaamde 'Dreamers', die het risico lopen om gedeporteerd te worden nu president Donald Trump het DACA-programma vanaf maart wil laten uitdoven.

Trump verbindt die bescherming voor de Dreamers dan weer aan strengere migratiewetten en een budget van 18 miljard dollar voor de muur aan de Mexicaanse grens. De president legt de verantwoordelijkheid bij de Democraten. "De wet rond de financiering van de overheid is vorige nacht door het Huis van Afgevaardigden goedgekeurd. Nu hebben we de Democraten nodig om de wet door de Senaat te jagen, maar zij willen illegale immigratie en zwakke grenzen. Komt er een shutdown? We hebben in 2018 meer Republikeinse overwinningen nodig", tweette hij vanochtend.

Diensten 'bevroren'

Mocht het tot een shutdown komen, worden de meeste overheidsdiensten bevroren, buiten die diensten die als "essentieel" worden beschouwd, zoals Homeland Security of de FBI. Tijdens een shutdown wordt veertig procent van de federale ambtenaren op onbetaald verlof gestuurd, wat neerkomt op één miljoen werknemers. Volgens een studie van analisten van S&P Global waarover The Guardian bericht, zou een shutdown de VS 6,5 miljard dollar (5,3 miljard euro) per week kosten

Sinds 1981 waren er in de VS twaalf shutdowns. De langste was die onder president Bill Clinton in 1995 en 1996, die 21 dagen duurde, toen voorzitter van het Huis Newt Gingrich zware besparingen eiste op overheidsprogramma's zoals Medicare, Medicaid en welzijn. De meest recente shutdown dateert uit 2013, toen de Republikeinen zonder succes Obamacare probeerden te kelderen. In 2017 werden door tijdelijke financieringswetten drie shutdowns vermeden.