G7 eist info over novitsjok-programma

De ministers van Buitenlandse Zaken van de G7 hebben Rusland gisteren opgeroepen om de details bekend te maken van zijn novitsjok-programma. Volgens hen werd dat zenuwgas gebruikt voor de vergiftiging van de Russische ex-spion Sergei Skripal in het Britse Salisbury. "De chemische wapens zijn een bedreiging voor ons allen", klinkt het.

"We gaan akkoord met de conclusie van het Verenigde Koninkrijk, dat het zeer waarschijnlijk acht dat Rusland achter de aanslag zit. Er is ook geen andere plausibele verklaring", schrijven de buitenlandministers van de G7 (Verenigde Staten, Japan, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië en Canada) in een persbericht.

De buitenlandministers veroordelen het feit dat “Rusland blijft weigeren om te antwoorden op legitieme vragen van de regering van het Verenigd Koninkrijk", en vragen dat Rusland alle informatie over hun novitsjok-programma bekendmaakt. “Rusland moet de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) volledig informeren over zijn programma en moet zijn internationale verplichtingen nakomen.”

Bedreiging

“Ieder gebruik van chemische wapens door eender welke staat, ongeacht de omstandigheden, is een duidelijke schending van de Chemische Wapens Conventie. Het is een bedreiging voor ons allemaal”, klinkt het verder nog.

De G7 zeggen dat hun "bezorgdheid" versterkt wordt door het feit dat "Rusland herhaaldelijk onverantwoordelijk en destabiliserend gedrag stelt, vooral door zich te mengen in de democratische systemen van andere landen".

Rusland ontkent

De OPCW maakte afgelopen donderdag bekend dat de analyses in laboratoria "de vaststellingen bevestigen van het Verenigd Koninkrijk over de identiteit van het giftige chemische bestanddeel dat in Salisbury is gebruikt". Moskou beschuldigt het OPCW ervan de resultaten vervalst te hebben.

