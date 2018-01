Franse vrouwen hekelen #MeToo

Een honderdtal vrouwen heeft in de Franse krant Le Monde via een open brief opgeroepen om geen heksenjacht te maken van het #MeToo-verhaal. Onder hen ook de Franse actrice Catherine Deneuve. De vrouwen willen het recht tot ‘lastigvallen’ verdedigen, ook al verzetten ze zich hevig tegen ernstige vormen van aanranding en verkrachting.

“Verkrachting is een misdrijf, maar aanhoudelijk of onhandig verleiden is dat niet. Ook galant zijn is geen uiting van machogedrag”, klinkt het in een commentaarstuk in Le Monde.

Puritanisme

De honderd vrouwen, waaronder comédiennes, schrijfsters, onderzoeksters en journalistes, verwerpen het puritanisme dat ontstond na de eerste beschuldigingen van aanranding en seksueel overschrijdend gedrag tegen de Amerikaanse regisseur Harvey Weinstein.

“De vrijheid van meningsuiting keert zich nu tegen zichzelf, want van vrouwen wordt verwacht dat ze zich achter dezelfde boodschap scharen. Zij die weigeren te zeggen wat moet, worden als verraadsters aanzien, als medeplichtigen zelfs.”

Mannen gestraft

“Mannen werden gestraft in de uitvoering van hun werk, verplicht soms om een stap opzij te zetten, en dat alleen maar omdat ze een knie hebben aangeraakt. Ze hebben geprobeerd een kus te stelen, spraken tijdens een professioneel diner over ‘intieme zaken’ of stuurden een berichtje met seksuele lading naar een vrouw die die gevoelens niet beantwoordde.”

Volgens het collectief zal de actie de vrouwen niet helpen om zelfstandiger te worden. Ze wordt wel gebruikt door vijanden van seksuele vrijheid, religieuze extremisten en iedereen die vindt dat vrouwen niet gelijk zijn aan mannen om een bepaalde visie de wereld in te sturen.

“Als vrouw herkennen we ons niet in dit soort feminisme dat onder mom van machtsmisbruik een haat tegenover mannen en seksualiteit predikt”, besluiten de vrouwen hun tekst.