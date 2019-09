Franse haan Maurice mag blijven kraaien

De haan Maurice, die werd beschuldigd van geluidsoverlast, mag blijven kraaien op het eiland Île d'Oléron in het westen van Frankrijk. Dat heeft een rechter donderdag beslist. Het erg gemediatiseerde proces stond symbool voor de clash tussen plattelandsbewoners en stedelijke inwijkelingen.

Een koppel gepensioneerden had een klacht ingediend tegen het ochtendlijke gekraai van de haan, omdat ze tijdens hun vakanties in hun buitenverblijf van de rust wilden genieten. Maar de klacht werd donderdag afgewezen door de correctionele rechtbank van Rochefort, in het departement Charente-Maritime.

"Maurice heeft gewonnen en de klagers moeten zijn eigenares 1.000 euro schadevergoeding betalen", verklaarde Julien Papineau, de advocaat van de eigenares, na de uitspraak.

Île d'Oléron is een eiland in de Atlantische Oceaan. Het telt 's winters 7.000 inwoners, maar dat aantal groeit in de zomer aan tot 35.000.