Franse bokser die agenten te lijf ging tijdens protest 'gele hesjes' reageert: "Ik heb slecht gereageerd"

“Ik heb slecht gereageerd”, zegt de 37-jarige bokser Christophe Dettinger die afgelopen weekend enkele politieagenten hardhandig aanpakte tijdens het protest van de ‘gele hesjes’ in Parijs. “De woede steeg me naar het hoofd”, zegt Dettinger in zijn videoboodschap.

“Ik zag dat mensen geblesseerd waren, ik zag dat agenten de protestanten pijn deden”, zo tracht de ex-bokser zijn daden te vergoelijken in een video die hijzelf op Facebook deelde. “Ik ben niet extreemlinks, noch extreemrechts”, vervolgt hij. “Ik ben een Fransman. En ik hou van mijn vaderland.” De patriot zegt in het filmpje nog dat hij zichzelf gewoon verdedigde. “Op een slechte manier.”

Laffe daad

Dettinger werd dit weekend gefilmd tijdens het protest van de Franse ‘gele hesjes’ in Parijs. Op de beelden was duidelijk te zien hoe de oud-bokser een agent met enkele rake klappen in het gezicht sloeg.

Op een tweede filmpje schopte hij tegen een ordehandhaver die reeds op de grond lag. Beide video’s gingen in een mum van tijd viraal en werden massaal gedeeld op sociale media. Burgers reageerden ontzet, inclusief Franse politici. En de roekeloze bokser werd al snel geïdentificeerd als Christophe Dettinger. “Een laffe daad”, aldus Frans minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner op Twitter.

Aangifte

Dettinger zelf was een tijdje spoorloos. Tot hij zichzelf vanmorgen, twee dagen na het protest, aanbood bij de politie. Dat was op aanraden van zijn oud-trainer Jacky Trompesauce.

De politieagent die in elkaar werd getrapt door Dettinger zou aangifte hebben gedaan bij de politie. Of de tweede agent, die enkele keren op het gezicht werd geslagen, een klacht indiende is niet duidelijk.

Bekijk ook: