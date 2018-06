Franse boeren blokkeren brandstofdepots

Misnoegde Franse landbouwers protesteren al twee dagen tegen de import van landbouwproducten. Ze blokkeren intussen zeventien olieraffinaderijen en brandstofdepots in heel het land, meldt de boerenorganisatie FNSEA.

Gisteren al namen zowat 3.000 boeren deel aan de protestacties. "Een beweging van deze grootorde kan de regering niet negeren", zei voorzitter Christiane Lambert aan radiozender Franceinfo.

De belangrijkste reden is vooral de invoer van palmolie uit Azië voor de productie van biobrandstof. Die import voldoet volgens de voorzitster niet aan de Franse en Europese standaarden.

Duurdere grondstoffen

Lokale landbouwers kunnen de grondstoffen leveren voor zonnebloem- en koolzaadolie, maar die zijn duurder. Ook vanuit ecologisch standpunt is de import van palmolie overigens niet onomstreden. De productie in Azië leidt tot ontbossing, wat de biodiversiteit in het gedrang brengt.

Minister van Landbouw Stéphane Travert wil vertegenwoordigers van de landbouwers ontmoeten. Gisteren was het aantal geblokkeerde olieraffinaderijen aan het einde van de dag opgelopen tot zestien.