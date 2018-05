Franse autobouwers dreven kunstmatig prijs op

In plaats van de ­werke­lijke kosten aan te rekenen voor wissel­stukken lieten de Franse wagenbouwers Renault, Peugeot en Citroën klanten een veel hogere prijs betalen. Met dank aan ingenieuze software. Dat schrijft De Standaard.

Voor wisselstukken waarbij klanten geen andere keuze hadden dan die te kopen via de constructeurs zelf, dreven Renault (Renault, Dacia) en PSA (Peugeot, Citroën, DS) de prijs sinds eind 2000 met gemiddeld zeker vijftien procent op. Dat gebeurde op een gecoördineerde manier, zo blijkt uit vertrouwelijke documenten die de Franse onlinekrant Mediapart in handen kreeg. De documenten werden geanalyseerd door de partners van het medianetwerk European Investigative Collaborations (EIC), in samenwerking met De Standaard.

Anderhalf miljard euro te veel

De hogere prijzen hebben volgens de documenten jaarlijks minstens honderd miljoen euro extra opgeleverd. In tien jaar tijd hebben de twee Franse autogiganten hun klanten wereldwijd op die manier anderhalf miljard euro te veel aangerekend.

Ontkenning

PSA ontkent met klem alle beweringen in verband met de toepassing van Partneo, de bewuste software. Renault zegt dat het op geen enkele manier afspraken heeft gemaakt met PSA, en dat de prijsverhoging met vijftien procent en de toegenomen winsten niet overeenstemmen met hun eigen data.

Foto: Archiefbeeld.