Frans dorp afgesloten door 7 meter hoge sneeuwmuur

Het grensgebied tussen Italië, Zwitserland en Frankrijk krijgt de afgelopen dagen te kampen met enorme sneeuwval. Zo is het bergdorp Bonneval-sur-Arc, in het zuidoosten van Frankrijk, volledig afgesloten van de buitenwereld door een sneeuwmuur van zeven meter hoog.

"De muur ontstond door een combinatie van twee factoren", legt VTM-weervrouw Jill Peeters uit. "Zo viel er in die regio de afgelopen dagen twee tot drie meter sneeuw, twee keer meer dan normaal. Daarnaast vonden er verschillende lawines plaats." Het resultaat liegt er niet om. "In het gebied is er op dit moment lawineniveau vijf, dat komt maar een keer om de vijf jaar voor", voegt Peeters nog toe.

Het dorp Bonneval-sur-Arc ligt op zo'n 1.700 meter hoogte, en dus is sneeuw er zeker niet ongewoon. Lucht uit het zuiden bereikt de Alpen en moet daarna stijgen om het gebergte over te steken. Hoe hoger de lucht komt, hoe harder die afkoelt, wat regen- en sneeuwvorming tot gevolg heeft.

Klimaatopwarming

"Toch speelt ook de verstoring van het klimaat hierin een grote rol", zegt Peeters. "We zien al verschillende winters op rij dat er zich een alles-of-niksscenario afspeelt. Sneeuwt het, dan sneeuwt het heel veel. Sneeuwt het een periode wat minder, dan is er echt te weinig sneeuw om te skiën. We krijgen steeds vaker winters van extremen."

Dat komt omdat de temperatuur op aarde al maar stijgt. Daardoor komt er meer vocht in de atmosfeer en wordt er bij koude temperaturen ook meer regen en sneeuw gevormd. Sneeuw en een hogere temperatuur hoeven dus zeker niet elkaars tegengestelde te zijn.

Enormous amounts of new snow and avalanches have cut off Bonneval-sur-Arc, SE France (>1700 m) from the rest of the world, with up to 7 m thick snow deposits blocking the road. The village is also without electricity. Report: Alain Duclos via @MeteoAlpes pic.twitter.com/A1YBTzTrBr