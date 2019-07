Franky Zapata valt met flyboard in Kanaal

Franky Zapata, de Fransman die met zijn flyboard het Kanaal wou oversteken, is in het water gevallen. Hij moest gered worden, zo is uit zijn entourage vernomen. Een flyboard is een plank met straalmotoren onder. Zapata zorgde voor sensatie toen hij op de Franse nationale feestdag over de Champs-Elysées vloog.

Vandaag wou hij Het Kanaal oversteken op zijn flyboard. Halverwege moest hij bijtanken op een platform en daar liep het mis. “Raketman” Zapata zou het platform geraakt hebben dat op een boot was gemonteerd. Hij kwam zo in de zee terecht, zegt een teamlid van Zapata aan BFMTV. De man werd snel uit het water gevist en bleek ongedeerd. Hij was wel zeer “geërgerd”, zegt het teamlid.

Zapata viel in het water, op 18 kilometer van de finish. Volgens zijn entourage deden de golven het platform te fel bewegen. De ontgoocheling is groot. “We hebben hem dat manoeuvre al tientallen keren met succes zien doen, in wildere zeeën”, aldus Stéphane Denis. “Hij wist dat er een klein risico was, maar hij had dat onder controle.”

Zapata, Europees en wereldkampioen jetskiën, was om 9.05 uur opgestegen aan het strand van Sangatte (Pas-de-Calais) op zijn flyboard. Hij zou er een twintigtal minuten over doen om de 35 kilometer tussen Sangatte en het Engelse St Margaret’s Bay te overbruggen. De Marseillaan haalde ongeveer 140 kilometer per uur op 15 à 20 meter hoogte.

Het is vandaag precies 110 jaar geleden dat de Fransman Louis Blériot als eerste in een vliegtuig over Het Kanaal vloog. Ook dat vliegtuig was een ontwerp van de vlieger zelf en hij deed er 37 minuten over.