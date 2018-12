Frankrijk onderzoekt valse internetaccounts om 'gilets jaunes' aan te wakkeren

De Franse veiligheidsdiensten hebben een onderzoek gelanceerd nadat er een massa valse accounts is aangemaakt op sociale media, met de bedoeling om het protest van de beweging van de 'gilets jaunes' te versterken. Dat meldden bronnen dichtbij het onderzoek.

Het is het Secretariaat-generaal van Defensie en Nationale Veiligheid (SGDSN) dat het onderzoek coördineert, zegt de bron. De Fransen zijn op hun hoede voor manipulatie, maar een andere bron dichtbij het onderzoek zegt dat het nog te vroeg is om commentaar te geven op de onthullingen die de Britse krant The Times deed. Daarvoor is complex onderzoek nodig, klinkt het.

Valse accounts en valse beelden

Volgens The Times zijn er honderden valse accounts, gecreëerd door Rusland, die de bedoeling hebben om de revolte van de 'gilets jaunes' aan te wakkeren. The Times, die cybsersecurity-bedrijf New Knowledge citeert, schrijft dat ongeveer tweehonderd Twitter-accounts foto's en video's verspreiden van zogezegde 'gilets jaunes' die zwaargewond zijn geraakt door toedoen van de politie. In realiteit zijn de beelden gemaakt tijdens evenementen die niets van doen hebben met het protest dat Frankrijk nu al weken in de ban houdt.

Na drie weken van protest heeft de beweging van de 'gilets jaunes' gisteren een nieuwe actiedag georganiseerd, en ook deze keer was dat doortrokken van geweld. Om tegemoet te komen aan de eisen van de beweging die via sociale netwerken is ontstaan, trok de Franse regering een belastingverhoging in die zou ingaan in januari 2019.

