Frankrijk maakt balans op na woeldige dag van protesten 'gele hesjes'

De rust lijkt in Frankrijk teruggekeerd na een woelige dag van protesten door de 'gele hesjes' gisteren. In het hele land raakten daarbij zo'n 110 mensen gewond, van wie één in levensgevaar is, aldus minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner op de zender BFMTV. Macron roept zijn regering vandaag bijeen, de Franse premier Eduoard Philippe vertrekt niet naar de klimaattop in Katowice.

President Emmanuel Macron, die gisteren nog op de G20-top in Buenos Aires was en pas vandaag in Parijs landt, veroordeelde het geweld met klem. Agenten en brandweerlui werden aangevallen, wagens en gebouwen in brand gestoken en winkels geplunderd. Daarbij raakten zo'n 17 agenten gewond.

Niet onbestraft

De politie pakte 270 manifestanten op. Het parket is van plan om hard op treden "en onaanvaardbare handelingen niet onbestraft te laten", waarschuwde de procureur van Parijs, Rémy Heitz.

Opnieuw rond de tafel zitten

Premier Philippe heeft zijn bezoek aan de klimaattop in Polen afgezegd en roept de beweging van de gele hesjes op om "opnieuw rond de tafel te zitten". Het is echter niet uitgesloten, om nieuw geweld te voorkomen, dat de regering beslist om uitzonderlijke maatregelen te treffen, zoals het uitroepen van de noodtoestand, luidde het gisteravond. Macron zit vandaag samen met zijn kabinet.

