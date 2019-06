Frankrijk kreunt onder broeierige hitte: tot 45 graden

Frankrijk kreunt onder de hitte. In Parijs zoeken toeristen en inwoners verfrissing. Zo duiken veel mensen in de fonteinen aan de Eiffeltoren. Volgens de voorspellingen halen ze deze week tot 39 °C in de Franse hoofdstad. In het zuiden van het land kan het kwik stijgen tot 45 °C. Op sommige plaatsen zijn de scholen gesloten en in Parijs mogen oude auto’s het centrum niet meer in omwille van de luchtkwaliteit. Ook in andere delen van Europa is het bijzonder warm. In Duitsland sneuvelde al een warmterecord van 70 jaar oud.