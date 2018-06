Frankrijk helpt Spanje met bootvluchtelingen

Frankrijk wil Spanje bijstaan om de 629 mensen aan boord van de Aquarius te helpen bij het onthaal in Spanje. Malta en Italië weigerden eerder al het schip in een van zijn havens te laten aanmeren. Gisteren maakten de Spaanse autoriteiten bekend dat het schip mocht doorvaren naar Valencia. "Natuurlijk zijn we bereid om de Spaanse autoriteiten te helpen", aldus de Franse premier Édouard Philippe voor het parlement.

Philippe zei "gelukkig" te zijn met de Spaanse beslissing. Hij zei ook te willen helpen bij de analyse van de situatie van de passagiers die de vluchtelingenstatus zouden kunnen krijgen. Philippe hekelde dat Italië zijn "verplichtingen" niet naleeft.

Italië verloochent verantwoordelijkheid

Hij wees erop dat het land dat het dichtst bij een schip in nood ligt, verplicht is de opvarenden te redden. "Italië heeft gekozen dat niet te doen, en dus zijn verantwoordelijkheden te verloochenen", aldus Philippe. Volgens de Franse premier kan de oplossing "alleen maar Europees zijn".

Het onderwerp zal volgende week dinsdag en woensdag besproken worden tijdens een Frans-Duitse ministertop in Berlijn. "Eind juni wordt er een Europese top gehouden waar we verwachten voorstellen te kunnen doen die tot een Europese oplossing moeten kunnen leiden", aldus Philippe, die tegelijk wel zei dat niet alle Europese landen een collectieve oplossing willen.

Vrijdag ontvangt de Franse president zijn nieuwe Italiaanse collega Giuseppe Conte.

