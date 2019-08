Frankrijk gaat nu uit van ‘no deal-brexit’ als standaardsituatie

Het Elysée gaat uit van een brexit zonder akkoord. "Vandaag is het basisscenario voor de brexit er een zonder akkoord", laat de Franse president Emmanuel Macron woensdag weten, daags voor een ontmoeting met de Britse premier Boris Johnson.

De Britse premier Boris Johnson wil zijn land op 31 oktober uit de Europese Unie leiden, als het moet zonder akkoord. Van de huidige deal, die nog onder zijn voorganger Theresa May is onderhandeld, moet Johnsons regering niet weten. Vooral de backstop - het vangnet dat nieuwe grenscontroles op het Ierse eiland moet vermijden - is Londen een doorn in het oog. Omdat Brussel al weken zegt dat het niet bereid is de backstop te schrappen of het akkoord in zijn geheel te heronderhandelen, probeert Johnson het vandaag/woensdag in Berlijn en morgen/donderdag in Parijs.

Maar van de Franse president Emmanuel Macron moet Johnson niet al te veel toegevingen verwachten, geeft het Elysée al aan. "Vandaag is het basisscenario voor de brexit er een zonder akkoord", klinkt het in Parijs. "Er is Europese vastberadenheid over bepaalde principes, zoals de backstop. De backstop is een onmisbaar element van het akkoord om de vrede en stabiliteit in Ierland en de integriteit van de Europese markt te vrijwaren." De Franse president wil wel spreken over "veel andere onderwerpen", zoals de toekomstige relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en het continent, zegt het Elysée nog.

De Britse premier wordt vanavond/woensdagavond rond 18 uur verwacht in Berlijn voor een eerste ontmoeting met de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Ook zij liet al weten dat er aan de backstop niet wordt geraakt.

Johnson schreef begin deze week een brief aan de voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk, waarin hij de backstop opnieuw afbrandde. Hij vindt de regeling - die het Verenigd Koninkrijk in een douane-unie met de EU houdt tot er een alternatief is gevonden om grenscontroles te vermijden - ondemocratisch, omdat Londen dan geen eigen handelspolitiek kan voeren. De Britten vrezen bovendien dat het land voor lange tijd in de backstop gevangen zal zitten.