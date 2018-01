Foto toont fel vermagerde VUB-prof

De Iraanse gastdocent van de Brusselse VUB die in Iran op zijn doodstraf wacht, is volgens zijn advocaat ernstig ziek en hij krijgt geen medische hulp. Ahmadreza Djalali zit al bijna twee jaar in een Iraanse cel. Hij is ter dood veroordeeld voor spionage, in wat de Verenigde Naties (VN) een schijnproces noemen.

De foto die onze redactie te zien kreeg, spreekt boekdelen. Djalali is fel vermagerd. Volgens zijn Belgische advocaat is hij dan ook heel ziek, en krijgt hij geen medische verzorging. Daarom vraagt hij Europa om de druk op Iran dringend op te voeren.

Zo hebben de VN Iran vorige maand nog gevraagd om Djalali meteen vrij te laten en zijn doodstraf te annuleren.

Djalali is in Iran ter dood veroordeeld voor spionage. In een videoboodschap heeft hij die aanklachten ook bekend, maar volgens zijn advocaat legde hij die bekentenissen af onder dwang.

