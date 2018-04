Forse verliezen op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn vandaag flink lager gesloten. Kort na 20.00 uur Belgische tijd stond de Dow Jones meer dan drie procent in het verlies. De beurzen reageren vooral op het handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten.

De Chinese regering gaat nieuwe douaneheffingen invoeren voor producten uit de Verenigde Staten, waaronder fruit en varkensvlees. Daarmee reageert de Aziatische grootmacht op de beslissing van de Amerikaanse president Donald Trump om de heffingen te verhogen op de import van staal en aluminium.

Technologiebeurs

De toonaangevende Dow-Jonesindex eindigde 1,9 procent lager op 23.644,19 punten, een verlies van meer dan 450 punten. Technologiebeurs Nasdaq verloor 2,7 procent tot 6.870,12 punten.

Een van de grootste verliezers is chipmaker Intel. Het bedrijf leverde 6,1 procent in na berichten dat Apple chips van het bedrijf in Mac-computers wil gaan vervangen door eigen chips. Apple zakte 0,7 procent en ook Tesla verloor na de forse verliezen van vorige week nog eens 5,1 procent. De grap van topman Elon Musk op Twitter op 1 april over een faillissement van Tesla kon niet verdoezelen dat beleggers zich echt zorgen maken over de kaspositie van het bedrijf.

Tesla Goes Bankrupt

Palo Alto, California, April 1, 2018 -- Despite intense efforts to raise money, including a last-ditch mass sale of Easter Eggs, we are sad to report that Tesla has gone completely and totally bankrupt. So bankrupt, you can't believe it. — Elon Musk (@elonmusk) 1 april 2018

Amazon en Facebook

Ook webwinkelbedrijf Amazon kreeg rake klappen, door de nieuwe aanvallen van president Trump. Volgens hem betaalt de online retailer te weinig belastingen. Amazon zakte 5,2 procent. Snapchat-moederbedrijf Snap kondigde voor het weekend nieuwe ontslagen aan en verloor bijna 9 procent. Facebook bevindt zich door het privacyschandaal nog altijd in de hoek waar de klappen vallen en daalde 2,8 procent. Videostreamingdienst Netflix verloor 5,1 procent.

Alibaba ging 3,2 procent omlaag. De in New York genoteerde Chinese webwinkelreus heeft de resterende 57 procent van de aandelen in maaltijdbezorger Ele.me gekocht. Daarbij kocht het onder meer de Chinese zoekmachine Baidu uit. De deal gaat uit van een totale waarde voor Ele.me van 9,5 miljard dollar.