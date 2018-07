Forse reacties op vertrouwen van Trump in Poetin

Er volgt een golf van verontwaardigde reacties na de uitlatingen van de Amerikaanse president Trump over zijn Russische ambtsgenoot Poetin, nadat die fors ontkende dat Rusland enige inmenging had in de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016. "Ik geloof Poetin als hij zegt dat ze er niets mee te maken hadden", klonk het.

Enkele Amerikaanse congresleden, senatoren en zelfs de voormalige directeur van de CIA noemen het vertrouwen van Trump in Poetin 'imbeciel'. "Donald Trumps optreden op de persconferentie past volledig in het plaatje 'grote criminele feiten en misdragingen'. Het was niet minder dan hoogverraad", schrijft voormalig CIA-directeur John O. Brennan. "Niet alleen waren zijn commentaren idioot, hij zit gewoon volledig in de zak van Poetin. Republikeinse patriotten: waar zijn jullie???"

(Lees verder onder de tweet.)

Donald Trump’s press conference performance in Helsinki rises to & exceeds the threshold of “high crimes & misdemeanors.” It was nothing short of treasonous. Not only were Trump’s comments imbecilic, he is wholly in the pocket of Putin. Republican Patriots: Where are you??? — John O. Brennan (@JohnBrennan) 16 juli 2018

De Republikeinse senator John McCain noemt de houding van Trump 'schandelijk'. "De persconferentie van vandaag in Helsinki was een van de meest schandelijke optredens van een Amerikaanse president", schrijft hij. "De schade die de naïviteit, het egoïsme, het verkeerd vermoeden van gelijkheid en de sympathie voor autocratie heeft toegebracht, is moeilijk in te schatten. Maar het is wel duidelijk dat de top in Helsinki een tragische vergissing was."

(Lees verder onder de tweet.)

Today’s press conference in #Helsinki was one of the most disgraceful performances by an American president in memory.



My full statement on the #HelsinkiSummit: https://t.co/lApjctZyZl — John McCain (@SenJohnMcCain) 16 juli 2018

"Hallo, ik weet dat je in mijn huis hebt ingebroken, dingen hebt gestolen en heel wat rommel hebt achtergelaten, maar ik hoop dat we toch samen kunnen werken aan de beveiliging van mijn huis. Dat zei nog niemand, nooit!", klinkt het bij het democratische congreslid Eric Swalwell.

(Lees verder onder de tweet.)

Hi, I know you broke into my home, stole stuff, and left a mess, but I was hoping we could move past that by working together on my home security system. Said no one EVER. #TrumpPutin — Rep. Eric Swalwell (@RepSwalwell) 16 juli 2018

De gouverneur van Virginia, Mark Warner, verwoordt het als volgt: "Dat de president de kant kiest van Poetin en daarmee zijn eigen inlichtingendiensten voorbijgaat en de Verenigde Staten de schuld geeft van de Russische aanval op onze democratie, is een echte schande."

(Lees verder onder de tweet.)

For the President to side with Putin over his own intelligence officials and blame the United States for Russia’s attack on our democracy is a complete disgrace. — Mark Warner (@MarkWarner) 16 juli 2018

Lees ook: Poetin en Trump willen vrede en stabiliteit