Ford over Kavanaugh: “Ze bleven maar lachen”

“De ergste herinnering aan die avond is het aanhoudende gelach”, heeft Christine Blasey Ford getuigd in de Amerikaanse Senaatscommissie tegen kandidaat-rechter voor het Hooggerechtshof Brett Kavanaugh. “Ze bleven maar lachen terwijl een van hen op me lag”, vertelt een emotionele Ford, als antwoord op een vraag van de Democratische Senator Patrick Leahy. Hij vroeg haar wat de ergste herinnering aan de avond was.

In haar getuigenis sprak Ford al van een gebeurtenis die haar “hele leven bepaald heeft”. De feiten, die zich in de zomer van 1982 hebben voorgedaan, hebben Ford ook als volwassene nog vaak gekweld. Eerder noemde Ford het "haar burgerplicht om het verhaal te vertellen".

"Honderd procent zeker"

Dick Durbin, een andere Democratische Senator, vroeg Ford hoe zeker ze is over de feiten. Haar antwoord daarop is kort en duidelijk: "Honderd procent", aldus Ford.

Volgens VTM NIEUWS-correspondente Greet De Keyser gaf Ford een zeer betrouwbare indruk: “Ze blijft bij eerder aangehaalde feiten en men heeft haar nog niet kunnen betrappen op een onregelmatigheid.”

Ook Kavanaugh zelf zal vandaag nog een verklaring afleggen. Tot nu is hij de feiten blijven ontkennen.

