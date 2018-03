Florida bewapent leerkrachten

De Senaat in de Amerikaanse staat Florida heeft gisteren nipt ingestemd met een aanpassing van de wapenwetgeving. Als gevolg van de schietpartij die in februari in een school in diezelfde staat aan zeventien mensen het leven heeft gekost, worden heel wat regels aangescherpt. Maar tegelijkertijd wordt er ook werk gemaakt van de bewapening van leerkrachten.

In de nieuwe wet wordt de minimumleeftijd voor de aankoop van vuurwapens opgetrokken van achttien naar eenentwintig jaar. Er wordt ook een wachtperiode van drie dagen ingesteld voor de meeste aankopen. Daarnaast komt er een verbod op de 'bump stocks', die toelaten om een halfautomatisch geweer volautomatisch te laten vuren.

Leerkrachten met wapens

De meest controversiële passage in de wettekst, die met twintig stemmen tegen achttien werd goedgekeurd, voorziet dan weer dat leerkrachten in bepaalde gevallen wapens mogen dragen op school.

Volgens de Republikeinse Senator Bill Galvano toont de wet aan dat de politici luisteren naar de overlevenden en de nabestaanden van de schietpartij in de school in Parkland. "De Senaat hoort jullie. We nemen de gepaste maatregelen om te helpen garanderen dat zo'n zinloze tragedie nooit meer plaatsvindt", klinkt het.

De wet moet nog worden goedgekeurd door het Huis van Afgevaardigden in Florida.