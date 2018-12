In de Russische stad Magnitogorsk, in het zuiden van het Oeralgebied tegen de grens met Kazachstan, is een flatgebouw deels ingestort. Daarbij zijn zeker vier doden gevallen. Tien mensen, onder wie een kind, zijn levend vanonder het puin vandaan gehaald, melden lokale media. 68 mensen worden nog vermist. Dat meldt de gouverneur van de regio Tsjeljabinsk, Boris Dubrovsky. Hulpverleners zijn in groten getale aanwezig.