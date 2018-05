Flatgebouw Brazilië stort in na brand

In de Braziliaanse stad Sao Paulo heeft een verwoestende brand in een appartementsblok mogelijk het leven gekost aan veel mensen. De brand was zo hevig dat het volledige gebouw instortte.

Het gebouw met negen verdiepingen ligt in het centrum van de stad. De brandweer doet er momenteel alles aan om mensen van onder het puin te halen. Ook het leger en de civiele bescherming zijn ingezet om nog zoveel mogelijk levens te redden.

Getuigen vertellen hoe mensen vanop de bovenverdieping nog riepen om hulp voor het gebouw instortte. “De straten liepen vol wanhopige mensen”, vertelt een receptioniste van een nabijgelegen hotel.

De brand zou ontstaan zijn op de tweede of derde verdieping, waarna het vuur zich snel over het hele appartementsgebouw verspreidde. Een aanpalend gebouw moest ook ontruimd worden.

Oorzaak onbekend

De oorzaak van de brand is voorlopig onbekend en ook de dodentol is momenteel onduidelijk. Er wordt wel gevreesd voor veel doden.

De brand doet denken aan die in de Grenfell Tower in Londen vorig jaar. Daarbij vielen 71 doden.