Filipijnse president noemt God "dom"

De Filipijnse president Rodrigo Duterte, berucht omdat hij de paus en wereldleiders al vervloekt heeft, zorgt opnieuw voor verontwaardiging door God "dom" te noemen in het grootste katholieke land van Azië.

Duterte vroeg zich in een televisietoespraak af waarom God Adam en Eva alleen heeft geschapen om hen te laten bezwijken voor de verleiding die hun zuiverheid vernietigde. "Wie is deze domme God? Die hoerenzoon is dan echt dom", zei de 73-jarige leider.

De woordvoerder van Duterte verdedigde zijn opmerkingen en zei dat de president het recht heeft om zijn mening over religie te uiten. Hij verwees er ook naar dat Duterte als student seksueel werd misbruikt door een priester.

Niet de eerste keer

Duterte choqueerde de Filipijnse katholieken eerder al in 2015, toen hij een bezoek aan paus Franciscus vervloekte. Later verontschuldigde hij zich, maar hij heeft zich in het verleden al herhaaldelijk tegen bisschoppen en de dominante katholieke kerk gekeerd. Ook over ex-president Barack Obama vertelde Duterte eerder dat hij "naar de hel moest gaan".