Filipijnen stappen uit strafhof Den Haag

De Filipijnse president Rodrigo Duterte heeft de terugtrekking van zijn land uit het Internationaal Strafhof (ICC) aangekondigd. Dat strafhof onderzoekt de controversiële strijd tegen drugs van Duterte.

"De Filipijnen zullen hun goedkeuring van het Statuut van Rome met onmiddellijke ingang intrekken", zei de woordvoerder van de president in een perstekst. De tekst zou niet ondertekend zijn door Duterte, maar volgens de juridische adviseur van de president gaat het wel degelijk om een authentiek document.

Het Statuut van Rome is een internationaal verdrag uit 1998 dat in 2002 resulteerde tot de oprichting van het Internationaal Strafhof. Het ICC berecht genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid. Het kan alleen bindende uitspraken doen over landen die bij het ICC zijn aangesloten.

Het Hof werkt momenteel aan een voorbereidend onderzoek naar Duterte, om te kijken of er genoeg materiaal is voor een uitgebreid onderzoek. Sinds de Filipijnse president aan de macht is, zijn er al duizenden mensen gedood bij politiegeweld in de strijd tegen drugs.

Niet eerste land

Burundi was in oktober vorig jaar het eerste land dat het Internationaal Strafhof verliet. Het Oost-Afrikaanse land deed dat omdat het vond dat het gerechtshof enkel tegen Afrikaanse landen optreedt.