Filipijnen: "40 doden bij brand in winkel"

Bij de brand in een winkelcentrum in de zuidelijke Filipijnse stad Davao worden 37 doden gevreesd. Dat heeft de adjunct-burgemeester Paolo Duterte, zoon van president Rodrigo Duterte, gezegd op Facebook. "Hun kans op overleven is nul", luidt het.

De slachtoffers kwamen vast te zitten in het winkelcentrum NCCC nadat gisteren een grote brand was ontstaan. Het vuur brak om een nog onbekende reden uit kort na de opening in de meubelafdeling op de derde verdieping en verspreidde zich snel naar de andere verdiepingen.